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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fonların tasfiye süreci) Kamu kaynağı kullanılmadan bu sürecin yönetilmesi temel prensibimiz. Altını çizerek söylüyorum, kamu kaynağı kullanımı burada söz konusu değil"

Kaynak: AA