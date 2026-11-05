Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fonların tasfiye süreci) Kamu kaynağı kullanılmadan bu sürecin yönetilmesi temel prensibimiz. Altını çizerek söylüyorum, kamu kaynağı kullanımı burada söz konusu değil"

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fonların tasfiye süreci) Kamu kaynağı kullanılmadan bu sürecin yönetilmesi temel prensibimiz. Altını çizerek söylüyorum, kamu kaynağı kullanımı burada söz konusu değil"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fonların tasfiye süreci) Kamu kaynağı kullanılmadan bu sürecin yönetilmesi temel prensibimiz. Altını çizerek söylüyorum, kamu kaynağı kullanımı burada söz konusu değil"

Kaynak: AA
Bu haber 193 sitede yayınlandı.
Sinan Özen ölümden döndü! Konser dönüşü korkutan kaza

Sinan Özen ölümden döndü! Konser dönüşü korkutan kaza
Emekli maaşlarında yeni müjde! En büyük zam onlara verilecek

Emekliye ek zamda yeni müjde! En büyük artış onlara yapılacak
Pencereye yaslandı, sonrası facia! 7. kattaki korkunç ölüm kamerada

Pencereye yaslandı, sonrası facia! 7. kattaki korkunç ölüm kamerada
Fatma Betül Sayan Kaya, adliyeye vatandaş kısmından giriş yaptı

Adliyeye girişte ayrıcalık bekleyen Fatma Betül'e soğuk duş

Futbolcunun ölüm haberinin ardından herkes o kartın peşine düştü

Vicdanınız kurusun! Ölen adamın arkasından yapılan rezilliğe bakın
'Kocan bana yazıyor' diye uyardığı kadından aldığı cevapla şoke oldu

"Kocan bana yazıyor" diye uyardığı kadından aldığı cevapla şoke oldu
Trump giderek dibe batıyor! Kayıplar bir gecede arttı

Trump giderek dibe batıyor! Kayıplar bir gecede arttı