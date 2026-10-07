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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fon soruşturması) Devlet Denetleme Kurulumuz bu meseleyi tüm boyutlarıyla inceliyor. En küçük ihmale, hukuk ve kural dışılığa göz yummayacağız"

Kaynak: AA