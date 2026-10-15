Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(FETÖ) Yeni itiraflarla yabancı dostlarımız da bu takiyyeci örgütün gerçek yüzünü görmeye başladı. Yarın çok daha acınası, çok daha sefil hale gelecekler"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(FETÖ) Yeni itiraflarla yabancı dostlarımız da bu takiyyeci örgütün gerçek yüzünü görmeye başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(FETÖ) Yeni itiraflarla yabancı dostlarımız da bu takiyyeci örgütün gerçek yüzünü görmeye başladı. Yarın çok daha acınası, çok daha sefil hale gelecekler"
Kaynak: AA