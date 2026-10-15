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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(FETÖ) Yeni itiraflarla yabancı dostlarımız da bu takiyyeci örgütün gerçek yüzünü görmeye başladı. Yarın çok daha acınası, çok daha sefil hale gelecekler"

Kaynak: AA