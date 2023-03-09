Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih'te esnafı ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Camii'nde katıldığı cenaze töreninin ardından Fatih'te esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla çay içip sohbet etti. Erdoğan'ın bu ziyaretinin programında olmadığı öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden iş adamı Kemal Coşkun için Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
VATANDAŞLARLA ÇAY İÇTİ
Ardından törenden ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami çevresinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla çay içerek sohbet etti. Bu sırada çocuklara oyuncak dağıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, programında bulunmayan bu ziyaretin ardından ilçeden ayrıldı.
Ziyaretten kareler:
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel