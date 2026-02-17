Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'da

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Addis Ababa'da Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada, Etiyopya'ya resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Addis Ababa Bole Uluslararası Havalimanı'nda Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedion Timothewos ve Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Berk Baran tarafından karşılandığı belirtildi.

Abiy, Erdoğan'ı Ulusal Saray'da tarafından resmi törenle karşıladı. Ardından iki lider baş başa görüşmeye geçti. Erdoğan ayrıca, Adva Zafer Anıtı'na çelenk koyma törenine katıldı.

Kaynak: ANKA