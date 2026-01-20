Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski NBA oyuncusu Shaquille O'Neal ile bir araya geldi

Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski NBA oyuncusu Shaquille O'Neal ile İstanbul'da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikalı eski NBA oyuncusu Shaquille O'Neal ile İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde bir araya geldi. Birlikte parkeye çıkan Erdoğan ve O'Neal, serbest atışların ardından basketbol topu imzalayarak hatıra fotoğrafı çektirdi. O anlara ait fotoğraflar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi sanal medya hesaplarından paylaşıldı.

