Erdoğan, Endonezyalı Bakanları Kabul Etti

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ve Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ve Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki kabulü basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yer aldı.

Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan - Güncel
