Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile Telefonda Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile Telefonda Görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye ile Endonezya ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye ile Endonezya ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabındaki açıklamada, görüşmeye ilişkin şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Endonezya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Endonezya ilişkilerinin örnek seviyeye eriştiğini, iki ülkenin enerjiden sağlığa, eğitimden savunma sanayisine kadar birçok alanda tarihi nitelikte işbirliklerine imza attığını ifade etti.

Cumhurbaşkanımız görüşmede, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'nun Kurban Bayramı'nı da kutladı."

Kaynak: ANKA / Güncel
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