Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Eğitimde) Dünyaya ve Türkiye'ye başkalarının penceresinden bakanlar halen farkına varamamış olsalar da ülkemiz, bugün küresel bir oyuncudur"

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Eğitimde) Dünyaya ve Türkiye'ye başkalarının penceresinden bakanlar halen farkına varamamış olsalar da ülkemiz, bugün küresel bir oyuncudur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Eğitimde) Dünyaya ve Türkiye'ye başkalarının penceresinden bakanlar halen farkına varamamış olsalar da ülkemiz, bugün küresel bir oyuncudur"

Kaynak: AA
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
Süpermarkete kamikaze İHA saldırısı! Ortalık savaş alanına döndü

Ünlü market zincirini İHA ile vurdular
İzmir Foça'da düğünde havaya ateş açanlara operasyon! 14 şüpheliden 7'si tutuklandı, evlerinden silah ve pala çıktı

Telefon kaydı ele verdi! 7 kişi tutuklandı, evlerden pala çıktı
Pes dedirten görüntü! Ortalığı sel götürürken bunların yaptığına bakın

Pes dedirten görüntü! Ortalığı sel götürürken bunların yaptığına bakın
Canlı yayına sarhoş çıkan kadın siyasetçi rakiplerini tehdit etti

Canlı yayına sarhoş çıkan kadın siyasetçi rakiplerini tehdit etti
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum erken seçim için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı erken seçim için tarih verdi
Ameliyata hazırlanıyordu! 1 yıllık ağrıların nedeni yüzde 100 tıkalı damar çıktı

1 yıllık ağrıların nedeni elle muayenede ortaya çıktı
Ankara'da 4 kuşak hekim ailesi! Büyük dededen torununa uzanan doktorluk geleneği Ravza Zeynep'le sürüyor

Bu ailede 5 kişi beyaz önlük giyiyor! Gelenek 4. kuşağa ulaştı