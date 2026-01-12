Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce'den Gelen Vatandaşlarla Buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce'den Gelen Vatandaşlarla Buluştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce'den gelen vatandaşlarla Ankara'da bir araya geldi. Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı öncesinde, 100 yaşındaki Necati Yılmaz ve 96 yaşındaki Recep Taşkın'a baston hediye etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Düzce'den gelen vatandaşlarla Ankara'da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı öncesi, Düzce'den gelen vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100 yaşındaki Necati Yılmaz ve 96 yaşındaki Recep Taşkın'a baston hediye etti.

