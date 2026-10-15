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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dışişleri Bakanlığımızın, Maarif Vakfımızın ve diğer kurumlarımızın çabalarıyla 50'yi aşkın ülkede FETÖ bağlantılı okulların kapatılmasını sağladık"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dışişleri Bakanlığımızın, Maarif Vakfımızın ve diğer kurumlarımızın çabalarıyla 50'yi aşkın ülkede FETÖ bağlantılı okulların kapatılmasını sağladık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dışişleri Bakanlığımızın, Maarif Vakfımızın ve diğer kurumlarımızın çabalarıyla 50'yi aşkın ülkede FETÖ bağlantılı okulların kapatılmasını sağladık"

Kaynak: AA
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