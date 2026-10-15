Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dışişleri Bakanlığımızın, Maarif Vakfımızın ve diğer kurumlarımızın çabalarıyla 50'yi aşkın ülkede FETÖ bağlantılı okulların kapatılmasını sağladık"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dışişleri Bakanlığımızın, Maarif Vakfımızın ve diğer kurumlarımızın çabalarıyla 50'yi aşkın ülkede FETÖ bağlantılı okulların kapatılmasını sağladık"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dışişleri Bakanlığımızın, Maarif Vakfımızın ve diğer kurumlarımızın çabalarıyla 50'yi aşkın ülkede FETÖ bağlantılı okulların kapatılmasını sağladık"
Kaynak: AA