Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 17.00'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi konutunda ziyaret edecek. İki liderin masasında Suriye'deki gelişmeler ve Gazze'de ateşkesin sağlanması dahil birçok kritik konu var.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 17.00'de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek. Ziyaret, Bahçeli'nin konutunda gerçekleşecek.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 17.00'de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi ziyaret edeceklerdir. Ziyaret Sayın Devlet Bahçeli'nin konutunda gerçekleşecektir" ifadelerine yer verildi.

MASADA KRİTİK KONULAR OLACAK

Gözlerin çevrildiği görüşmeye ilişkin bilgi veren CNN TÜRK muhabiri Arda Erdoğan, "Gündemde Terörsüz Türkiye hedefinde yürütülen çalışmalar var. Terörsüz Türkiye kapsamında önümüzdeki süreçte atılacak adımlar Erdoğan ve Bahçeli'nin müzakere edeceği konular arasında yer alıyor. Bir de dış politika var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmüştü. O görüşmenin yansımalarını Bahçeli'ye aktarması bekleniyor. Çünkü Ukrayna-Rusya savaşında barış masasının İstanbul'da kurulabilmesi için Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi adımları var. Yürütülecek diğer hamleler iki liderin gündeminde olacak. Hem Suriye'deki gelişmeler hem de Gazze'de ateşkesin sağlanması için yürütülecek küresel diplomasi çalışmaları Erdoğan ve Bahçeli'nin gündeminde olacak" dedi.

Olgun Kızıltepe
Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMustafa Gül:

Ikiniz bir araya gelirseniz, isin içinde sinsi planlariniz var.

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAbuzitin Lastikleri:

Siyam ikizleri ayrılmaz boşuna heveslenmeyelim.

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyunus güler:

ilgimi çekemeyecek son haber.. manşet yapmanıza gerek yoktu.. bahceli her halukarda erdoganın savunucusu olmustur. neyi merak edicez

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Bahçeli emeklilerin durumunun gözden geçirilmesi ve zam miktarının artırılmasını isteyecekmişşşş:)))))))

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıalbatros :

reisine emir tekrarı yapacaktır

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
