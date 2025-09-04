Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 17.00'de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek. Ziyaret, Bahçeli'nin konutunda gerçekleşecek.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

MASADA KRİTİK KONULAR OLACAK

Gözlerin çevrildiği görüşmeye ilişkin bilgi veren CNN TÜRK muhabiri Arda Erdoğan, "Gündemde Terörsüz Türkiye hedefinde yürütülen çalışmalar var. Terörsüz Türkiye kapsamında önümüzdeki süreçte atılacak adımlar Erdoğan ve Bahçeli'nin müzakere edeceği konular arasında yer alıyor. Bir de dış politika var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmüştü. O görüşmenin yansımalarını Bahçeli'ye aktarması bekleniyor. Çünkü Ukrayna-Rusya savaşında barış masasının İstanbul'da kurulabilmesi için Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi adımları var. Yürütülecek diğer hamleler iki liderin gündeminde olacak. Hem Suriye'deki gelişmeler hem de Gazze'de ateşkesin sağlanması için yürütülecek küresel diplomasi çalışmaları Erdoğan ve Bahçeli'nin gündeminde olacak" dedi.