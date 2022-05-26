Kılıçdaroğlu: Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Olan Sivasspor Camiasını Yürekten Kutluyorum - Haberler

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Kılıçdaroğlu: Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Olan Sivasspor Camiasını Yürekten Kutluyorum

ANKA - Ceylan Sağlam - Güncel
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Kılıçdaroğlu: Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Olan Sivasspor Camiasını Yürekten Kutluyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Sivasspor camiasını yürekten kutluyorum” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Sivasspor camiasını yürekten kutluyorum" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Sivasspor'u tebrik etti. Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından bugün yaptığı paylaşım şöyle:

"Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Sivasspor camiasını yürekten kutluyorum"

ANKA / Ceylan Sağlam - Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Türkiye Kupası, Sivasspor, Güncel, Haberler

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