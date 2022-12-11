Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a adalar mesajı: ABD'den oralara silah alırsan biz de armut toplamayız

Samsun'da gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ege'deki adaları silahlandıran ve tatbikatlar düzenleyen Yunanistan'a tepki gösteren Erdoğan, "Şimdi F-16'ın mühimmatını biz yapıyoruz. İHA'ların SİHA'ların mühimmatını yapıyoruz. Bu üretim Yunan'ı ürkütüyor. Sen rahat durmazsan, sen Amerika'dan adalara oradan buradan bir şey almaya çalışırsan Türkiye gibi bir ülkede armut toplamayacak" dedi.