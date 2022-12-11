Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a adalar mesajı: ABD'den oralara silah alırsan biz de armut toplamayız
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Samsun'da gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ege'deki adaları silahlandıran ve tatbikatlar düzenleyen Yunanistan'a tepki gösteren Erdoğan, "Şimdi F-16'ın mühimmatını biz yapıyoruz. İHA'ların SİHA'ların mühimmatını yapıyoruz. Bu üretim Yunan'ı ürkütüyor. Sen rahat durmazsan, sen Amerika'dan adalara oradan buradan bir şey almaya çalışırsan Türkiye gibi bir ülkede armut toplamayacak" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da Ömer Halisdemir Spor Salonu'nda düzenlenen Gençlik Buluşması'nda açıklamalarda bulundu. Gençlerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası anlaşmalara göre silahlandırılması ve asker çıkarılması yasak olan adaları silahlarla donatan Atina yönetimine tepki gösterdi.