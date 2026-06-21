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Erdoğan'dan Yücel Paşmakçı'ya taziye

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Türk halk müziği sanatçısı, akademisyen, derlemeci ve koro şefi Yücel Paşmakçı için taziye mesajı yayımladı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Türk halk müziği sanatçısı, akademisyen, derlemeci ve koro şefi Yücel Paşmakçı için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaşamını yitiren Türk halk müziği sanatçısı Yücel Paşmakçı için başsağlığı dileklerini iletti.

Erdoğan paylaşımında, "Bugün vefat haberini aldığımız, Türk halk müziğimizin değerli sanatçısı, akademisyen, derlemeci ve koro şefi Yücel Paşmakçı'ya Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, talebelerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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