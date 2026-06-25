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Erdoğan'dan Venezuela'ya taziye

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela'da meydana gelen iki ayrı depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımlayarak, Türkiye'nin zor günlerinde Venezuela halkının yanında olduğunu belirtti.

( ANKARA ) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela'da meydana gelen iki ayrı depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımlayarak, Türkiye'nin zor günlerinde Venezuela halkının yanında olduğunu belirtti.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Venezuela'da meydana gelen iki ayrı depremde hayatını kaybedenlerin acısını yürekten paylaşıyor, dost Venezuela halkına ve hükümetine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Türkiye olarak bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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