Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' paylaşımı! Videoda Atatürk ve Şakir Zümre detayı dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin ve medeniyetimizin kazanımları üzerinde yükselteceğimiz Türkiye Yüzyılı vizyonu ile asırlık hamleler hayata geçecek, hayallerimiz inşallah bir bir gerçek olacak" notuyla bir video yayınladı. Videoda Atatürk ve Türkiye'nin yerli ve milli silah sanayinin kurulmasına öncülük etmesini istediği Şakir Zümre ile ilgili detay dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Türkiye'nin Yüzyılı vizyonuyla ilgili paylaşımda Atatürk ve Şakir Zümre detayı dikkat çekti.

PAYLAŞIMINA NOT DÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımına "Ülkemizin ve medeniyetimizin kazanımları üzerinde yükselteceğimiz Türkiye Yüzyılı vizyonu ile asırlık hamleler hayata geçecek, hayallerimiz inşallah bir bir gerçek olacak" notunu düştü.

20 YILDA SAVUNMA SANAYİNE YAPILAN YATIRIMLARA DİKKAT ÇEKİLDİ

Videoda Atatürk'ün Şakir Zümre'den Türkiye'nin yerli ve milli silah sanayinin kurulmasına öncülük istediği ve bunun üzerine Zümre'nin Türk Sanayii Harbiye ve Madeniye Fabrikası'nı kurduğu anlatıldı. Fabrikada bomba üretimleri başarıyla gerçekleştirilirken, 2. Dünya Savaşı'nda ABD'den gelecek yardımlar için fabrikanın kapatıldığı belirtildi. Videonun sonunda ise son 20 yılda savunma sanayine yapılan yatırımlar ve TSK'nın yüzde 70'i geçen milli savunma sistemleriyle donatıldığına dikkat çekildi.