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Erdoğan: Kızılay dünyanın saygın kuruluşu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılayı’nın 158’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kızılay’ın “dünyanın saygın kuruluşlarından biri” olduğunu belirterek, gönüllüleri ve vatandaşları kuruluşa destek olmaya çağırdı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılayı'nın 158'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kızılay'ın "dünyanın saygın kuruluşlarından biri" olduğunu belirterek, gönüllüleri ve vatandaşları kuruluşa destek olmaya çağırdı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türk Kızılayı'nın 158'inci kuruluş yıl dönümü mesajı yayımlandı. Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletimizin yardımseverlik, merhamet, şefkat ve dayanışma hasletlerinin sembolü olan Türk Kızılay, özverili ve etkili bir şekilde yürüttüğü sınır tanımayan hizmetleriyle bu alanda dünyanın saygın kuruluşlarından biridir. Zorlu koşullara rağmen mazlumlara ve mağdurlara şefkat elini uzatan, tüm ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Türk Kızılay; savaşların ve doğal afetlerin açtığı yaraları sarmakta, insanlığın umudu olmaktadır."

Bundan sonra da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığım Türk Kızılay'ın barışa, huzura, kardeşlik ve dostluğa hizmet eden gücünü milletimizin yardım ve desteklerinden aldığını bir kez daha hatırlatıyor; kuruluş yıl dönümü vesilesiyle tüm gönüllülerini en kalbi duygularımla selamlıyor, aziz milletimizi bu güzide kuruluşumuzu desteklemeye çağırıyorum."

Kaynak: ANKA
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