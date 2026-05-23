Erdoğan'dan Trabzonspor'a şampiyonluk tebriği

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası finalinde TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenerek şampiyon olan Trabzonspor'u tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2026 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olarak müzesine bir kupa daha kazandıran Trabzonspor'u, taraftarıyla birlikte tüm Trabzonspor camiasını ve tüm Trabzonlu kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

