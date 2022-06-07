Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "tarımda iklim değişikliğine uyum çalışmalarına" ilişkin genelge Açıklaması - Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Anadolu Bozkır Ekosistemleri İçin İklim Değişikliğine Ekosistem Tabanlı Uyum Strateji Belgesi"ne ilişkin genelge yayımladı.

Erdoğan, Resmi Gazete'de yer alan genelgede, küresel ölçekte iklim değişikliğinin bütün sektörler gibi tarımı da etkilediğine dikkati çekti.

Sürdürülebilir olmayan tarım teknikleri nedeniyle doğal kaynaklar ve biyolojik yaşamın zayıfladığını belirten Erdoğan, iklim değişikliğinin etkileriyle tarımsal verimliliğin de azaldığını bildirdi.

Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında yürütülen çalışmalarda, tarım sektöründe iklim değişikliğine uyum sağlanması için mali-etkin bir yaklaşım olan ve doğa temelli bir çözüm stratejisi olarak biyoçeşitlilik ve ekosistem hizmetlerinin kullanılmasını ifade eden "Ekosistem Tabanlı Uyum"un önerildiğini vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Anadolu Bozkır Ekosistemleri İçin İklim Değişikliğine Ekosistem Tabanlı Uyum Strateji Belgesi"ne ilişkin bilgi veren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 'Bozkır Ekosistemlerinde İklim Değişikliğine Ekosistem Tabanlı Uyum İçin Tarımsal Uygulamalar Projesi' yürütülerek iklim değişikliği etkilerine karşı bozkır alanlarında sürdürülebilir, ekonomik bir tarımsal üretim modelinin yaygınlaştırılmasına yönelik 'Anadolu Bozkır Ekosistemleri İçin İklim Değişikliğine Ekosistem Tabanlı Uyum Strateji Belgesi (2022-2036)' hazırlanmıştır. Mezkur strateji belgesi, Tarım Orman Bakanlığının resmi internet adresinde (www.tarimorman.gov.tr) yayımlanacaktır. Strateji belgesinin uygulanma sürecinde ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın ilgili kurum ve kuruluşlarca hassasiyetle yerine getirilmesi hususunda gereğini rica ederim."