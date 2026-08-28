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Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'i vefatının 7'nci yılında andı

Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'i vefatının 7'nci yılında andı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eserleri ve mücadelesiyle örnek bir miras bırakan Şule Yüksel Şenler'i vefatının 7'nci yılında rahmet ve hürmetle andığını belirtti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şule Yüksel Şenler'i vefatının 7'nci yılında andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Eserleri, kitapları ve örnek mücadelesiyle geleceğe muazzez bir miras bırakan, fikir ve ruh dünyamızın kutup yıldızlarından Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'yi ebediyete irtihalinin 7'nci yılında rahmetle, hürmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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