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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis Türkoğlu'nun ailesine başsağlığı mesajı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da polis uygulama noktasında ateş açılması sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da polis uygulama noktasında ateş açılması sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki polis uygulama noktasında ateş açılması sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: AA
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