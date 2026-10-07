Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis Türkoğlu'nun ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis Türkoğlu'nun ailesine başsağlığı mesajıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da polis uygulama noktasında ateş açılması sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da polis uygulama noktasında ateş açılması sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki polis uygulama noktasında ateş açılması sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.
Kaynak: AA