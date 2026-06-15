Haberler

Erdoğan'dan şehit polis Tayfun Baş'ın ailesine başsağlığı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ihbarına giden ve burada silahlı saldırıda yaralanan, ardından kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Tayfun Baş'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da Kadın Acil Destek Uygulaması ( Kades ) ihbarına giden ve burada silahlı saldırıda yaralanan, ardından kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Tayfun Baş'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, KADES ihbarına gittiği esnada silahlı saldırıda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Tayfun Baş'ın ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu
Cumhurbaşkanlığı seçim için ilk kez gününe kadar tarih verdi

Bu bir ilk! Erdoğan'ın başdanışmanı seçimin yapılacağı tarihi verdi
Bakan Göktaş duyurdu: Evde bakım yardımı ödemeleri hesaplara yatıyor

Ödemeler hesaplara yatırılmaya başlandı
Şanlıurfa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Devrilen traktörünün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti
Yeni parti kuracağı konuşulan Özgür Özel'in beklediği anket sonuçları geldi

Koltuğunu kaybeden Özel'in beklediği anket sonuçları geldi
Milli yıldızın kulübü isyan etti: O yoksa galibiyet de yok

Milli yıldızın kulübü isyan etti: O yoksa galibiyet de yok
Bir zamanlar Süper Lig'deydiler! Tesislerinde artık inekler otluyor

Bir zamanlar Süper Lig'deydiler! Tesislerinde artık inekler otluyor
Bungee jumping skandalında yeni detay! Genç kadın düştükten sonra hala yaşıyormuş

Hemşire ilk kez konuştu! Facianın ardından yürek burkan gerçek