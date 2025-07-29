Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Yıldırım'ın ailesine başsağlığı mesajı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta icra edilen operasyonda kayalıklardan düşerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta icra edilen operasyonda kayalıklardan düşerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Yıldırım'ın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
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