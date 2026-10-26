Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Albay Sayit Gökgöz'ün ailesine taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Albay Sayit Gökgöz'ün ailesine taziye mesajıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Albay Sayit Gökgöz'ün ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Albay Sayit Gökgöz'ün ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Ankara'da meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan Albay Sayit Gökgöz'ün ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.
Kaynak: AA