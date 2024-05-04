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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen'in ailesine başsağlığı diledi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe operasyonu bölgesinde yıldırım düşmesi sonucunda yaralanarak hastanede tedavi altına alınan ve tüm müdahalelere rağmen şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen'in ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe operasyonu bölgesinde yıldırım düşmesi sonucunda yaralanarak hastanede tedavi altına alınan ve tüm müdahalelere rağmen şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Göçmen'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Kaynak: AA / Güncel

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