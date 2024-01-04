Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayla Algan için başsağlığı mesajı paylaştı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tiyatro ve sinema sanatçısı Ayla Algan'ın vefatı üzerine başsağlığı mesajı paylaştı. Erdoğan, Ayla Algan'ın Türk tiyatrosu, sineması ve müziği için önemli bir isim olduğunu belirterek, merhuma Allah'tan rahmet diledi ve ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dileklerini iletti.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden tiyatro ve sinema sanatçısı, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Ayla Algan için başsağlığı mesajı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk tiyatrosunun, sinemasının ve müziğinin usta ismi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, çok değerli Ayla Algan Hanımefendi'nin vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.