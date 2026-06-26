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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel Güvenlik Günü ve Haftası'nı Kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel Güvenlik Günü ve Haftası'nı Kutladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26-30 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, tüm özel güvenlik personelinin haftasını kutlayarak, bu mesleği icra eden vatandaşlara selam ve muhabbetlerini iletti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 26-30 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, tüm özel güvenlik personelinin haftasını kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "26-30 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftası'nın, bu önemli mesleği başarıyla icra eden vatandaşlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm özel güvenlik personeli kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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