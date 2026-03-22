Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'da düşen helikopterde şehit olan personel için başsağlığı mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da düşen helikopterde şehit olan personel için başsağlığı diledi.

Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

" Katar'da meydana gelen helikopter kazasında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile ASELSAN personelimizin ve Katar Silahlı Kuvvetleri mensuplarının şehit olduğu haberini büyük üzüntüyle öğrendim. Bu elim kazada şehit olan kahraman askerimize, ASELSAN personelimize, dost ve kardeş Katar askerlerine Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Ülkemizin, milletimizin ve Katar halkının başı sağ olsun."

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz
