Erdoğan'dan Şehit Orman İşçisine Başsağlığı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangınına müdahale ederken şehit olan orman işçisi İbrahim Demir'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangınına müdahale ederken şehit olan orman işçisi İbrahim Demir'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Demir'in ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.
Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel