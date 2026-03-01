Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'ın Öldürülen Dini Lideri Hamaney İçin Başsağlığı Mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırılarda öldürülmesi nedeniyle taziye mesajı yayımlayarak, İran halkına başsağlığı diledi. Erdoğan, bölgedei çatışma ortamının son bulması ve diplomasiye dönüş için Türkiye'nin çabalarını kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırılarda öldürülmesi nedeniyle taziye mesajı yayımlayarak, İran halkına başsağlığı diledi. Erdoğan, bölgedei çatışma ortamının son bulması ve diplomasiye dönüş için Türkiye'nin çabalarını kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Komşumuz İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in dün gerçekleşen saldırılar sonucunda hayatını kaybetmesinden üzüntü duydum. Sayın Hamaney'e Cenab-ı Allah'tan rahmet, kardeş İran halkına başsağlığı diliyor; ülkem ve milletim adına taziyelerimi iletiyorum. İran halkıyla birlikte bölgedeki tüm dostlarımızın, kardeşlerimizin hak ettiği huzura ve istikrara yeniden kavuşması, bölgemizde cereyan eden çatışma ortamının son bulması ve diplomasiye dönüş için Türkiye olarak çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamaney mesajı

Erdoğan'dan Hamaney'in ölümünün ardından ilk sözler
Avrupa ağzındaki baklayı çıkardı: İran'da güvenilir bir geçişe acilen ihtiyaç duyuluyor

Avrupa ağzındaki baklayı çıkardı! İşte İran'da görmek istedikleri son
ABD, ilk kez kamikaze İHA kullandı

ABD tarihinde ilk kez kullanıldı
İran 'Abraham Lincoln'u hedef aldı, ABD'den açıklama geldi

Savaş kızışıyor! İran, Trump'ın can damarını hedef aldı
Hamaney sonrası taht kavgası çıktı! Devrim Muhafızları ve din adamları karşı karşıya

Hamaney sonrası taht kavgası! Asker ve din adamları karşı karşıya
Trump mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat

Mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat
Ferdi Kadıoğlu, eski hocası Vitor Pereira'yı mat etti

Kendisini şimdiki ''Ferdi'' yapan hocasını üzdü