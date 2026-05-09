Erdoğan'dan Galatasaray'a Şampiyonluk Tebriği

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'de üst üste 4'üncü kez şampiyon olan Galatasaray'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üst üste 4'üncü kez Trendyol Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray'ı; futbolcularıyla, teknik ekibiyle, yönetimiyle ve taraftarıyla tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı