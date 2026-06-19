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Erdoğan'dan Fenerbahçe Beko'ya şampiyonluk tebriği

Erdoğan'dan Fenerbahçe Beko'ya şampiyonluk tebriği
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde üst üste üçüncü kez şampiyon olan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nı tebrik etti. Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada takımı, taraftarları ve tüm Fenerbahçe camiasını kutlayarak başarının önemine vurgu yaptı.

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde üst üste üçüncü kez şampiyon olan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üst üste üçüncü kez Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza atan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nı, taraftarıyla birlikte tüm Fenerbahçe camiasını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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