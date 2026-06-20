Erdoğan'dan Fenerbahçe Beko'ya şampiyonluk tebriği

(ANKARA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde üst üste üçüncü kez şampiyon olan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Basketbol Süper Ligi şampiyonluğunu kazanan Fenerbahçe Beko'ya yönelik kutlama mesajı yayımladı.

Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Üst üste 3'üncü kez Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza atan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nı, taraftarıyla birlikte tüm Fenerbahçe camiasını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum."

Kaynak: ANKA