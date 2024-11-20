Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret konusunda "Biz ne emeklimizi ne memurumuzu ne asgari ücretlimizi, toplumun hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

G20 Liderler Zirvesi kapsamında gittiği Brezilya'dan dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi gündemi ve asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Bizim amacımız vatandaşımızın toplumun bütün kesimlerini alım gücünü kalıcı olarak artırmaktır" diyen Erdoğan devamında şu ifadeleri kullandı: "Bunun da yolu enflasyonu kalıcı bir şekilde tek haneye düşürmekten geçer. İlk yılımızı dezenflasyona geçiş olarak öngörmüştük. Mayıs ayından bu yana enflasyonda düşüş var ve bu düşüş devam edecek. 2025 yılında özellikle hem para politikasının gecikmeli etkisi hem maliye politikasında bütçe açığının azalması hem de fiyatları bir şekilde bütçe imkanları çerçevesinde enflasyon hedefi paralelinde oluşturmamız enflasyonu düşürmeye devam edecek.

"GEÇEN SENE ENFLASYON YÜZDE 65'Tİ, BİZ YÜZDE 49 ZAM VERDİK"

Bakın geçen sene asgari ücretli kardeşlerimize biz yüzde 107 buçuk zam verdik. Geçen sene enflasyon yüzde 65'ti. Bu sene biz yüzde 49 zam verdik. Ekim ayı itibarıyla enflasyon yüzde 49'un altında. Yani yılı da Merkez Bankamızın tahminlerine göre yüzde 44 civarında bir rakamla tamamlayacağız. Özetle biz ne emeklimizi ne memurumuzu ne asgari ücretlimizi, toplumun hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Son 22 yılda da resim buydu, son 1 yılda da aynı şekildeydi, bu sene içerisinde değişmedi.

"ENFLASYON KALICI BİR DÜŞÜŞ TRENDİNE GİRDİ"

Muhalefet bu konuyu istismar ediyor ama biz önümüzdeki dönemde de aynı prensipler çerçevesinde hareket edeceğiz ve enflasyonun üzerinde, çalışanlarımıza alım gücünü koruyacak çerçevede muamele edeceğiz. Ama aslolan enflasyonun kalıcı bir şekilde düşürülmesidir. Vatandaşlarımızın aldığı temel mallarda enflasyon yüzde 28,5. Sebze meyve gıda dahil mallarda ise yüzde 40 civarında. Enflasyonu şu anda biraz yüksek tutan kira ve özel eğitim gibi hizmetlerdeki enflasyondur. Enflasyon kalıcı bir düşüş trendine girdi, inşallah bu şekilde de yoluna devam edecek.

"BÜYÜKBAŞ HAYVAN İTHALATI İÇİN TALİMATI VERDİM"

Burada şunu da söylemek isterim: Yeni bir adım daha atmayı planlıyoruz. Bu da büyükbaş hayvan ithalini yaparak kırmızı ete çok daha iyi imkanlarla erişimini sağlamaktır. Bunu Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı ile de değerlendirdik. Vatandaş kırmızı ete beklediği fiyatlarla ulaşabilsin diye gerekirse süratle Uruguay'dan Brezilya'dan bu büyükbaş hayvan ithalini yapalım talimatını verdim. Bunu değerlendireceğiz ve bu adımları da atacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin Ukrayna'ya füze izni kararı doğru değil, dünya büyük bir savaşın eşiğine gelebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tedirgin eden "Dünya savaşı" sözleri

 Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki tutuklandı

Nasuh Mahruki yaptığı paylaşım nedeniyle tutuklandı

 Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında arbede

Bakan Yerlikaya, öfke patlaması yaşayan CHP'lilerin ortasında kaldı
Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün! Ekibindeki hemşireden kan donduran Fırat Sarı itirafı

Ekibindeki hemşireden kan donduran Fırat Sarı itirafı
500

Yorumlar (14)

Haber Yorumlarıemre özçelik:

Bi Kulak Arkamız Kaldı Halen Enflasyon Diyorsunuz ????

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıvolkan yucebas:

her zman ayni sozler ayni teraneeee yersen bu yemezsen pokumu ye mantigina donucek yine iş

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMstf Byzt:

Yıllardır yaptığınız gibi olan enflasyon değil hedef enflasyon üzerinden yapmak gibi

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOzcan Inal:

şimdi yandık

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıJokerAllame:

:) KOMİK

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSinan Artun:

????????bilmezmiyiz efendim

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRidvan Yuksel:

reis inan buna buna sen bile inanmıyor

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSefa Altun:

YA PİYASAYİ SEN BİLİYORMUSUN,HİKAYE HEP...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBud Spencer:

Reis zam yapma enflasyonu düşür yada ticarette olan bütün birimlere el at yeter.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelahattin Gurbuz:

Fazla degıl ya şu diyanet başkanı yada çift maaş alan yardımcısının aldıgı maaşın yarısı yapsan yeter elhamdülillah Müslümanız bizde

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2025 | Asgari ücret ne kadar olacak? Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak, brüt ve net asgari ücret zammı yüzde kaç olur? Nasuh Mahruki AKUT'tan neden ayrıldı? Nasuh Mahruki tutuklandı mı, neden tutuklandı? Nasuh Mahruki suçu nedir? Nasuh Mahruki'nin tutuklanma sebebi nedir? Eski AKUT Başkanı kimdir? Nasuh Mahruki kimdir? Nasuh Mahruki kaç yaşında, nereli? Duygu Kiraz kimdir, öldü mü? Duygu Kiraz neden öldü? MASTERCHEF FETTUCCINE ALFREDO TARİFİ! Fettuccine Alfredo nasıl yapılır, Fettuccine Alfredo malzemeleri neler? Türkiye kar haberleri: Bu hafta sonu kar yağacak mı? Meteoroloji'den 5 ile kar uyarısı! Genç kızların çalıştığı kıraathane nerede? Kıraathane olayı nedir? A101 21 KASIM 2024 KATALOĞU A101'e gelen ürünler! 21 Kasım Perşembe A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101'de hangi ürünler olacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.