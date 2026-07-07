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Erdoğan: Trump'la gündemi hayırlı sonuca ulaştıracağız

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"NATO Ankara Zirvesi vesilesiyle ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı, değerli dostum Sayın Donald Trump'ı ağırlamaktan memnuniyet duydum" - "Gündemimizdeki pek çok meseleyi, inanıyorum ki Sayın Başkan'la dayanışmamız ve güçlü ilişkilerimiz sayesinde hayırlı bir neticeye ulaştıracağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesine ilişkin, "Gündemimizdeki pek çok meseleyi, inanıyorum ki Sayın Başkan'la dayanışmamız ve güçlü ilişkilerimiz sayesinde hayırlı bir neticeye ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, Türk ve ABD bayrakları ile Trump'ı karşılama törenine ilişkin görüntülere yer veren Erdoğan, şunları kaydetti:

"NATO Ankara Zirvesi vesilesiyle ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı, değerli dostum Sayın Donald Trump'ı ağırlamaktan memnuniyet duydum. Gündemimizdeki pek çok meseleyi, inanıyorum ki Sayın Başkan'la dayanışmamız ve güçlü ilişkilerimiz sayesinde hayırlı bir neticeye ulaştıracağız."

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz
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