Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, ABD Başkanı Trump'a "Geçmiş Olsun" Telefonu

(ANKARA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüşerek, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği (WHCA) yemeğinde meydana gelen silahlı saldırı girişimi nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Washington'daki Hilton Oteli'nde düzenlenen ve ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği (WHCA) yemeğinde ateş açıldı. Kurşun geçirmez yeleği sayesinde hayatta kalan bir polis dışında yaralanan olmadığı, şüphelinin ise yakalandığı bildirildi.

İletişim Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trump ile telefonda görüşerek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. İletişim Başkanlığı'nın paylaşımı şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi."

Cumhurbaşkanımız görüşmede ABD Başkanı Trump'a, Vaşington'da Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde meydana gelen saldırı girişimi nedeniyle geçmiş olsun dileklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşananları demokrasi ve basın hürriyetine yapılmış menfur bir eylem olarak gördüğünü, yaralanan güvenlik görevlisine de acil şifa dilediğini belirtti."

Kaynak: ANKA