Erdoğan'dan Ajda'ya jest! Şarkılarında geçen sözler üzerinden tebrik edip, ödülünü verdi

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmasına ödüle layık görülen kıymetli sanatçıları, fikir ve edebiyat erbabını, ustaları ve onların temsilcilerini tebrik ederek başladı. Titiz bir çalışmayla bu anlamlı ödüle layık görülen kültür sanat insanlarını tespit eden seçici kurula da teşekkür eden Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahiplerine bakıldığında ülkemizin eşi benzeri bulunmayan kültürel zenginliğine bir kez daha şahit oluyoruz." diye konuştu.

ŞARKILARI ÜSTÜNDEN AJDA'YI TEBRİK ETTİ

Erdoğan, müzik alanında ödüle layık görülen Ajda Pekkan'ın sanat dünyasının çınarlarından biri olduğunu söyledi. Yıllara meydan okuyan duruşu ve sanat icrasıyla Pekkan'ın müzikseverlerin hafızalarında müstesna bir yer edindiğini anlatan Erdoğan, "Sayın Pekkan, 'Kimler geldi kimler geçti', 'Petrol', 'Her yaşın bir güzelliği var' gibi şarkılarıyla sanat tarihimizin altın sayfalarına adına yazdırmıştır. Türk müziğinin son yarım asrına damga vurmasının yanında yeni sanatçıların yetişmesine de ilham kaynağı olan Ajda Pekkan'ı tebrik ediyoruz." dedi.

"MÜZİK HAYATIM BOYUNCA ÜLKEME OLAN BAĞLILIĞIM ÖNCELİKLİ OLMUŞTUR"

Ajda Pekkan ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen ödül sonrası yazılı açıklamada bulundu. Pekkan bambaşka duygular içerisinde olduğunu belirterek "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülüne layık görüldüğüm için büyük bir gurur ve heyecan içindeyim." diyen Pekkan, "Bugün sanat hayatımın en önemli noktalarından biridir. Çünkü bu ödül benim için bambaşka duygular ve çok önemli anlamlar içeriyor. Müzik hayatım boyunca ülkeme olan bağlılığım, sevgim ve milli değerlerim benim için daima önemli ve öncelikli olmuştur. Bu uzun soluklu yolculukta kariyerimi şekillendirirken de tüm bu duygularla verdiğim kararlar ile ülkemin sanatçısı olmayı tercih ettim. Yurt dışındaki kariyerimde birçok teklifi geri çevirmemdeki temel sebep bu kadim topraklardaki sevgi ve aidiyet duygusudur" ifadelerini kullandı.

Yılmaz Erdoğan hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Vizontele, Ekşi Elmalar, Kelebeğin Rüyası ve Bir Demet Tiyatro gibi birçok güzel eserde onun imzası var. Sayın Erdoğan'ın oyunculukta sergilediği en önemli mahareti, kanaatimce Anadolu insanını ideolojik ön yargılara hapsetmeden tüm doğallığı ve samimiyetiyle gerçekçi bir şekilde anlatmasıdır. Sinema alanında ödül alan Yılmaz Erdoğan'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Bu sene tiyatro alanında büyük ödülün sahibi Türk tiyatrosunun yaşayan efsanelerinden Sayın Ayla Algan'dır. Aylan Algan Hanımefendi gerek yurt içinde gerek yurt dışında sergilediği sahne performanslarıyla milyonları kendine hayran bırakan bir değerimizdir. Kendi aynı zamanda ülkemizde tiyatro sanatının gelişmesi için önce tiyatro atölyesi, sonra tiyatro araştırma laboratuvarı projelerini hayata geçirmiştir. Yunus Emre'nin tüm insanlığı kuşatan, kucaklayan sevgi dilini bir hayat felsefesi olarak benimseyen, tiyatronun bu felsefeden nasiplenmesi için büyük emekler sarf eden sanatçımızı tebrik ediyoruz."