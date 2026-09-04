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Erdoğan Cuma Namazını Hz. Ali Camisi'nde Kıldı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Hz. Ali Camisi'ne geçti.

Burada cuma namazını kılan ve çıkışta vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki "Kitaba Vefa: Cilt Sanatı ve Restorasyon Sergisi"ne katılmak üzere camiden ayrıldı.

Kaynak: AA
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