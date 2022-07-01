Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Hz. Ali Camisi'ne geçti. Cuma namazını burada kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de eşlik etti. AA / Berk Özkan - Güncel Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar Güncel Haberler

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