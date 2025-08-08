Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Büyük Çamlıca Camisi'ne geçti.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, Senegal Başbakanı Ousmane Sonko, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de eşlik etti.