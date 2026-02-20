Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Ataşehir'de kıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ataşehir'de yeniden inşa edilen Örnek Mahallesi Merkez Camii'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ataşehir'de yeniden inşa edilen Örnek Mahallesi Merkez Camii'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Ayının ilk cuma namazını depremde yıkılma riski bulunduğu için ibadete kapatılan, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) öncülüğünde inşa edilerek yeniden ibadete açılan Ataşehir Örnek Mahallesi Merkez Camii'nde eda etti. Namaz sonrası camii önünde toplanan vatandaşla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Çocuklara dijital kalkan! 6 sosyal medya platformuna inceleme

6 sosyal medya platformu hakkında inceleme başlatıldı
Okulda cıva zehirlenmesi! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı

Okulda alarm! Ambulanslar peş peşe sıralandı
Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Arda'dan Mourinho'ya soğuk duş
Nottingham Forest oyuncusundan Fener'e olay sözler

Bu dediklerini Fenerliler duymasın!
Kayıp olarak aranan Ahmet'i bacanağının öldürdüğü ortaya çıktı

Kayıp olarak aranan Ahmet'in katili tanıdık çıktı
Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı

Canına kıymak isteyen Emine teyzenin beklediği haber geldi
Ucuz elektrik için imzalar atıldı! 2 milyar dolarlık yatırım yapılacak

Tarihi anlaşma! Ucuz elektrik için imzalar atıldı