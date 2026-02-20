Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Ataşehir'de kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ataşehir'de yeniden inşa edilen Örnek Mahallesi Merkez Camii'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Ayının ilk cuma namazını depremde yıkılma riski bulunduğu için ibadete kapatılan, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) öncülüğünde inşa edilerek yeniden ibadete açılan Ataşehir Örnek Mahallesi Merkez Camii'nde eda etti. Namaz sonrası camii önünde toplanan vatandaşla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı