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Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara harçlık dağıttığı sırada sinirlendi: Ayıp ya ayıp

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir dizi açılış için gittiği Bağcılar'da vatandaşlarla sohbet edip çocuklara hediye ve harçlık dağıttı. Bu esnada bir vatandaşın çocuklara dağıtılan harçlıktan almak istemesi Erdoğan'ı kızdırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün 15 Temmuz Demokrasi ve Millî İrade Meydanı'nda düzenlenen, toplam yatırım bedeli 3 milyar 412 milyon lirayı geçen Bağcılar Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

HARÇLIK VE OYUNCAK DAĞITTI

Erdoğan program sonrasında vatandaşlarla bir araya geldi. Onlarla bir süre sohbet eden Erdoğan, çocuklara da harçlık ve oyuncak dağıttı. O anlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elindeki paraya bir kişi uzandı.

"AYIP YA AYIP"

Erdoğan o sırada duruma "Ayıp, ayıp" diyerek tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı'nın yanındaki kişilerse şahsa "Çocuklara sadece" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar (1)

Turgut Aydın:

Adam açsa ne yapsın para bu paraaa

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