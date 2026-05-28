Haberler

Erdoğan ve Tebbun: İkili ilişkiler ve bayram tebriği

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayirli mevkidaşı Tebbun'la telefonla görüştü; ticaret, enerji ve savunma alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı. Erdoğan, Tebbun ve Cezayir halkının Kurban Bayramı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, liderler görüşmede, Türkiye-Cezayir ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Cezayir arasındaki işbirliğinin başta ticaret, enerji ve savunma sanayisi olmak üzere, tüm alanlarda daha ileri taşınması için çalıştıklarını ifade etti.

Türkiye'nin bölgede ve dünyada barış ve istikrarın sağlanması için gayretleri artırarak sürdüreceğini belirten Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un ve kardeş Cezayir halkının Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan
Kılıçdaroğlu'nun, 'Talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak' yazısına Özgür Özel'den yanıt geldi

Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi karıştıran talimatına, Özel'den ilk yanıt

Adana’da AVM krizi! Saç tıraşları yüzünden içeri alınmadılar

Saç tıraşlarını fark edip AVM'ye almadılar, vatandaşlar ikiye bölündü
İspanya Başbakanı Sanchez'in kardeşi hakim karşısına çıktı

Başbakanın kardeşi hakim karşısında! Suçlamalar çok ağır
Fenerbahçe'den Montella bombası

Fenerbahçe'den Montella bombası
İYİ Parti Grup Başkanvekili Poyraz konuştukça gözler pantolonuna kaydı

İYİ Partili isim konuştukça, gözler pantolonuna kaydı
Tatilciler Muğla'ya akın etti! Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı

Akın akın geliyorlar! Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı
Verilen kurban payına isyan etti: Kapında köpek yok muydu?

Verilen kurban payına isyan etti: Kapında köpek yok muydu?