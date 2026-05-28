Erdoğan ve Tebbun: İkili ilişkiler ve bayram tebriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, liderler görüşmede, Türkiye-Cezayir ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Cezayir arasındaki işbirliğinin başta ticaret, enerji ve savunma sanayisi olmak üzere, tüm alanlarda daha ileri taşınması için çalıştıklarını ifade etti.

Türkiye'nin bölgede ve dünyada barış ve istikrarın sağlanması için gayretleri artırarak sürdüreceğini belirten Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un ve kardeş Cezayir halkının Kurban Bayramı'nı tebrik etti.