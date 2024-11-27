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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cem Karaca'yı, Barış Manço'yu, Kayahan'ı  Bilmeyenleri Gördükçe Endişeleniyoruz"

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Cem Karaca'yı, Barış Manço'yu, Kayahan'ı ve daha birçok sanat yıldızımızı bilmeyenleri gördükçe endişeleniyoruz, kendimizi sorguluyoruz. Çünkü bizler zengin kültür varlığına sahip bir milletiz. Son 100-150 yılda maruz kaldıkları kültürel soykırıma rağmen ecdat yadigarı eserler gönül coğrafyamızın dört bir yayını aydınlatıyor” dedi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Cem Karaca'yı, Barış Manço'yu, Kayahan'ı ve daha birçok sanat yıldızımızı bilmeyenleri gördükçe endişeleniyoruz, kendimizi sorguluyoruz. Çünkü bizler zengin kültür varlığına sahip bir milletiz. Son 100-150 yılda maruz kaldıkları kültürel soykırıma rağmen ecdat yadigarı eserler gönül coğrafyamızın dört bir yayını aydınlatıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

" Gönülle yapılan her şey sanattır, sanat eseridir "

"Kültür ve medeniyet mirasımızı yarınlara taşıyan tüm sanatçılarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Gönülle yapılan her şey sanattır, sanat eseridir. Başlattığımız çalışma neticesinde 2008-2022 yılları arasında toplam 67 miras taşıyıcımızı yaşayan insan hazinesi ilan ettik. Bu kıymetli isimlerin 15'i şaheser niteliğindeki eserlerini bizlere miras bırakarak ebediyete göç etti. Kültürümüzü yaşatan, yeniden yorumlayan ve geniş kitlelere ulaştıran bu ustalarımızı bugün bir kez daha rahmetle yad ediyorum. 2024 yılında da çeşitli alanlarda başarılı eserler vücuda getiren 25 yeni usta ve sanatçımızı yaşayan insan hazinelerimize dahil ettik. 2024 yılında da başarılı eserler meydana getiren 25 yeni usta ve sanatçımızı yaşayan insan hazinelerimize dahil ettik.

" Yapay zekanın hangi işleri yapabildiğini, kimi zaman heyecan kimi zaman endişeyle takip ediyoruz "

Her şeyin çok hızlı tüketildiği bir çağdayız. Teknolojiyle birlikte insanın sanata dair yaklaşımlarında da değişimler gerçekleşiyor. Yapay zekanın hangi işleri yapabildiğini, neleri başarabildiğini kimi zaman heyecan kimi zaman endişeyle takip ediyoruz. Dijital teknokültür yaygınlaşıyor. Tüketime dayalı sistem yerel zenginliği, çeşitliliği ya yok saymakta ya da ticari bir meta olarak göstererek içini boşaltmaktadır. Kuşaktan kuşağa aktararak bugünlere getirdiğimiz nice kültür unsurunun ziyan edildiğini görmek bizi ziyadesiyle yaralıyor.

" Cem Karaca'yı, Barış Manço'yu, Kayahan'ı  bilmeyenleri gördükçe endişeleniyoruz "

Milletine tepeden bakan, Batı'dan çok Batıcı zihniyetin Türkiye'nin kültürel değerlerinde açtığı yaralar halen kapanmadı. Cem Karaca'yı, Barış Manço'yu, Kayahan'ı ve daha birçok sanat yıldızımızı bilmeyenleri gördükçe endişeleniyoruz, kendimizi sorguluyoruz. Çünkü bizler zengin kültür varlığına sahip bir milletiz. Son 100-150 yılda maruz kaldıkları kültürel soykırıma rağmen ecdad yadigarı eserler gönül coğrafyamızın dört bir yayını aydınlatıyor.

" 12 bin tarihi eserimizi ait olduğu bu topraklarla buluşturduk "

Eserlerimizin korunmasını, restore edilerek insanlığa istifade edilmesini sorumluluklarımızdan biri olarak gördük. Kültür mirasımızı yaşatmak adına önemli faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Kurumlarımızın çalışmalarıyla kültür mirasımızı koruyoruz. Sadece yurt dışında değil Anadolu'da saklı bulunan kültür hazinesinin bulunması için canla başla çalışıyoruz. 60 yılda tamamlanabilecek arkeoloji çalışmalarını sadece 4 yıla sığdırdık. 12 bin tarihi eserimizi ait olduğu bu topraklarla buluşturduk. Nasıl bir ağaç kökleriyle yaşarsa işte biz de köklerimize sıkı sıkı tutunmaya çalışıyor, değerlerimize bağlı olmaya çalışıyoruz. Kültür mirasımızın devam etmesi noktasında çok hayati bir rol üstlenmektesiniz. Sizler bizim milli kültürümüzü yeşerten hayat pınarlarımızsınız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Kaynak: ANKA / Güncel
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