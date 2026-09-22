Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burnham'ı kabulünde, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da barış istemediğini eylemleriyle ortaya koyduğunu, uluslararası toplumun baskısının önemini belirtti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burnham'ı kabulünde, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da barış istemediğini eylemleriyle ortaya koyduğunu, uluslararası toplumun baskısının önemini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burnham'ı kabulünde, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da barış istemediğini eylemleriyle ortaya koyduğunu, uluslararası toplumun baskısının önemini belirtti

Kaynak: AA
Bursa'da 9 saattir aranan 10 yaşındaki Kerim D. bulundu! Evinin yakınında oyun oynuyordu

Ailesi ve polis 9 saat aradı! Kerim D. meğer evinin yakınındaymış
Oyuncu Hayal Köseoğlu en büyük bağımlılığını itiraf etti

Ünlü oyuncu en büyük bağımlılığını itiraf etti
Emekli maaşını sahnede açıklayan usta oyuncu sitem etti: 46 yılın karşılığı bu mu?

Emekli maaşını sahnede açıklayan usta oyuncu sitem etti
Trossard'ın sahalara dönüş tarihi belli oldu

''Bir haftaya iyileşir'' denilen Trossard'dan kötü haber
Trump, Genel Kurul'a adım atar atmaz mesajı verdi: Savaşı sonlandır

Genel Kurul'a adım atar atmaz mesajı verdi! Sözlerinin muhatabı Putin
Tahran semalarında esrarengiz cisim: Gece yarısı ortaya çıktı, tek bir noktada çakılı kaldı

Tahran semalarında ortaya çıktı, tek bir noktada çakılı kaldı
Sneijder'den şaşırtan karar! Ronaldo'dan aldığı formayı da satacak

Varını yoğunu satışa çıkardı!