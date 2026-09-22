Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burnham'ı kabulünde, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da barış istemediğini eylemleriyle ortaya koyduğunu, uluslararası toplumun baskısının önemini belirttiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burnham'ı kabulünde, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da barış istemediğini eylemleriyle ortaya koyduğunu, uluslararası toplumun baskısının önemini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burnham'ı kabulünde, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da barış istemediğini eylemleriyle ortaya koyduğunu, uluslararası toplumun baskısının önemini belirtti
Kaynak: AA