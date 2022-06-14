Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan sonra uçakların gövdesine Turkish Airlines değil, Türkiye Havayolları yazacağız" - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan sonra uçakların gövdesine Turkish Airlines değil, Türkiye Havayolları yazacağız"

AA - Sıtkı İlanbey - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türksat Genel Müdürlüğünün Gölbaşı yerleşkesinde Türksat 5B Uydusu Hizmete Alma Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türksat Genel Müdürlüğünün Gölbaşı yerleşkesinde Türksat 5B Uydusu Hizmete Alma Töreni'nde konuştu. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kırsala ve nüfus yoğunluğu düşük yerlere fiber altyapı götürecek ortak bir yapının kurulmasını destekleyeceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, bundan sonra uçakların gövdesine Turkish Airlines değil Türkiye Havayolları yazılacağını açıkladı.

AA / Sıtkı İlanbey - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Türksat Güncel Haberler

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