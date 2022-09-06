Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te Temsilciler ve Halklar meclislerinin başkanlık divanı üyelerini kabul etti Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Temsilciler Meclisi ile Bosna Hersek Halklar Meclisi'nin başkanlık divanı üyelerini kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Temsilciler Meclisi ile Bosna Hersek Halklar Meclisi'nin başkanlık divanı üyelerini kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi tarafından onuruna verilen yemeğe katıldıktan sonra Bosna Hersek Parlamentosu'na geldi. Burada Bosna Hersek Temsilciler Meclisi ile Bosna Hersek Halklar Meclisi'nin başkanlık divanı üyeleriyle bir araya gelen Erdoğan'ın kabulü basına kapalı gerçekleşti. Güncel Kaynak: AA / Sefa Mutlu Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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