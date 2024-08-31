Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma Sanayisi Adımlarının Önemi Hatırlatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki gelişmelerin Türkiye'nin savunma sanayisindeki adımlarının önemini bir kez daha vurguladığını belirtti. Son 22 yılda atılan adımların bölgedeki gelişmelere karşı güçlü bir savunma sağladığına dikkat çeken Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarılarının devam edeceğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizde yaşanan gelişmeler, bize son 22 yıldır savunma sanayisinde attığımız adımların önemini tekrar hatırlatmıştır."