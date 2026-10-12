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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Boğazlarına kadar çamura batmış olanların çamur at izi kalsın mantığıyla kadrolarımıza, Kabine üyelerimize haysiyet cellatlığı yapmasına müsade etmeyeceğiz"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Boğazlarına kadar çamura batmış olanların çamur at izi kalsın mantığıyla kadrolarımıza, Kabine üyelerimize haysiyet cellatlığı yapmasına müsade etmeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Boğazlarına kadar çamura batmış olanların çamur at izi kalsın mantığıyla kadrolarımıza, Kabine üyelerimize haysiyet cellatlığı yapmasına müsade etmeyeceğiz"

Kaynak: AA
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