Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Boğazlarına kadar çamura batmış olanların çamur at izi kalsın mantığıyla kadrolarımıza, Kabine üyelerimize haysiyet cellatlığı yapmasına müsade etmeyeceğiz"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Boğazlarına kadar çamura batmış olanların çamur at izi kalsın mantığıyla kadrolarımıza, Kabine üyelerimize haysiyet cellatlığı yapmasına müsade etmeyeceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Boğazlarına kadar çamura batmış olanların çamur at izi kalsın mantığıyla kadrolarımıza, Kabine üyelerimize haysiyet cellatlığı yapmasına müsade etmeyeceğiz"
Kaynak: AA